Marsilia: 6.500 de persoane au sfidat restricțiile anti-Covid pentru a participa la un carnaval VIDEO Costumați în gorile, floarea soarelui sau chiar în doctori, circa 6.000 de persoane, în majoritate tineri și fara masca, au participat duminica la tradiționalul carnaval organizat în Marsilia, în ciuda avansului pandemiei care a determinat guvernul de la Paris sa înaspreasca restricțiile, scrie AFP.



Poliția a precizat ca manifestarea nu a fost autorizata.



Mii de persoane au defilat și au dansat pe ritmul muzicii la doi pași de La Canebière, marele bulevard din centrul orașului.



"Tinerii s-au saturat de carantina. Nu sunt persoane… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de proteste fața de restricțiile provocate de pandemia de Covid-19 au loc in mai multe state europene. Oamenii au manifestat in Germania, Marea Britanie, Croația, Elveția, Austria și Serbia. Aceștia cer autoritaților sa renunțe la regulile de protecție pe care le considera exagerate. In unele cazuri,…

- Doua persoane au fost arestate in marja unei manifestatii impotriva restrictiilor anti-COVID-19 la care au participat circa 500 de persoane, sambata seara la Copenhaga, a anuntat duminica politia daneza, informeaza AFP. O persoana a fost arestata pentru ca a lansat focuri de artificii asupra…

- Mii de persoane au protestat sambata, in mai multe orase din Germania, fata de restrictiile antiepidemice, iar in anumite zone au avut loc confruntari intre demonstranti si fortele de ordine.

- New South Wales și Australia de Sud reduc restricțiile dupa cateva saptamani fara cazuri Covid. Oamenii vor avea voie sa danseze in localuri și sa primeasca oaspeți. In New South Wales (NSW), 30 de persoane vor avea voie sa danseze la nunți și pana la 30 de persoane vor putea petrece in interior,…

- Sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat, in sistem integrat, acțiunile de verificare cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, in scopul prevenirii raspandirii virusului Covid 19. In ultimele 24 de ore, la activitațile desfașurate au participat, 238 de polițiști…

- Franța va extinde intervalul de restricții de circulație, cuprins intre orele 18.00-06.00, in intreaga țara, din cauza pandemiei de Covid, a anunțat premierul Jean Castex, conform Euronews. Masura va intra in vigoare sambata și va dura ”cel puțin” 15 zile, a adaugat acesta. Restricțiile intre orele…

- Șapte persoane din orașul francez Marsilia au fost testate pozitiv pentru noua varianta, mai infecțioasa, a COVID-19, descoperita pentru prima data in Marea Britanie, au anunțat duminica autoritațile locale, citate de Reuters, potrivit Mediafax. Primarul Benoit Payan a declarat ca peroanele…