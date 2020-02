Stiri pe aceeasi tema

- Marketingul face intalnirea/interacțiunea dintre artiști și public posibila. Este esențial, dat fiind ca artele spectacolului nu exista in lipsa receptarii directe de catre un public prezent in proximitate. Volumul combina fondul teoretic cu cateva studii de caz și opiniile unor personalitați ale…

- Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opris” din Baia Mare (SJUBM) este luata cu asalt in ultima perioada de tot mai multi pacienti, mai ales la sfarsitul saptamanii cand, in doar 24 ore, se consulta si 275 de pacienti, se arata intr-un c0municat al unitatii…

- Regina Maria s-a intalnit cu peste un milion de americani in timpul vizitei pe care a facut-o peste ocean in 1926. Niciun alt sef de stat roman nu a egalat de atunci aceasta performanta. Sunt informatii noi aparute intr-un volum despre "Regina Maria in America".

- Volumul „Sora mea din Australia. Trecute intalniri cu Irina Petrescu“, de criticul Magda Mihailescu, va fi lansat joi, 23 ianuarie , ora 18.00, in Sala mare a Institutului Cultural Roman. Evenimentul va fi prezentat de Mirel Talos, presedintele interimar al ICR, care ii va avea alaturi pe jurnalistul…

- Volumul "Figuri in filigran" reuneste o suita de amintiri si schite de portrete ale unor mari creatori afirmati in perioada interbelica si consacrati ulterior, cu care Pericle Martinescu a fost contemporan si in intimitatea carora s a aflat, privilegiu care ii ofera ocazia de a i evoca si din perspectiva…

- Ați observat, desigur, de ani buni ca la final de an cel mai prezent agent de marketing devine chiar Moș Craciun. Inainte de 1990, cand vorbeam de Moș Gerila, luna decembrie devenea doar „Luna cadourilor”, dar acum Moșul apare peste tot, indoor sau outdoor, pe produse, pe panouri publicitare, in reclamele…

- Volumul "Sunt frate cu un fir de iarba" reuneste poemele in proza semnate de Pericle Martinescu si publicate la varsta de 30 de ani, dupa ce, in urma cu cinci ani, debutase cu un roman.https: www.comvex.ro Este parcursul unui "suflet chinuit" de tribulatiile unei inimi vesnic indragostite, care ii fac…

- Cifra de afaceri din comert a crescut cu 7,1% in primele noua luni ale acestui an, fata de perioada similara a anului trecut, pe fondul avansului consemnat de vanzarile de produse nealimentare si alimentare, si carburanti, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate joi. "Volumul…