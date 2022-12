Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua decenii de viata intr-o incinta anosta situata langa un local elegant, un restaurant din capitala Albaniei, Tirana, Mark, un urs brun, a fost in sfarsit eliberat, miercuri, relateaza AFP.

- Sculați gazde, nu dormiți! /Ci afara voi ieșiti,/ Va uitați la rasarit / Steaua mandra ce-a ieșit, /Langa ea lumina mare,/ Amandoua ținatoare, / Amandoua se -ntrebara,/ Oare ce veste e-n țara/ Veste buna, veste iara/ C-o nascut Sfanta Fecioara/ Si-o nascut in fan uscat/ Un Iisus adevarat”. De peste…

- O inregistrare video a aratat momentul in care un protestatar l-a lovit pe liderul opoziției din Albania, Sali Berisha, marți (6 decembrie), la Tirana. Berisha avea o vanataie vizibila pe fața in timp ce vorbea in fața unei mulțimi dupa incident. Liderii Uniunii Europene și ai Balcanilor de Vest s-au…

- Președintele Kosovo, Vjosa Osmani, a declarat, marți, ca țara pe care o conduce va solicita inainte de sfarsitul acestui an aderarea la Uniunea Europeana, scrie Reuters . Șeful statului a mai precizat ca va participa la discuțiile cu Serbia, sponsorizate de Bruxelles, pentru a rezolva diferendele restante. …

- Președintele Klaus Iohannis, prezent la reuniunea de la Tirana (Albania), a declarat ca primirea Romaniei in Schengen „inca se negociaza”. Declarația aparent optimista a șefului statului roman a venit la data de 6 decembrie 2022. Declarația se refera la votul care se va da in Consiliul JAI la data de…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a declarat, marți, ca Austria se opune integrarii Romaniei in Spațiul Schengen. El a facut declarațiile la Summit-ul UE-Balcanii de Vest, de la Tirana. Declarația vine la o zi dupa ce ministrul de Interne, Lucian Bode, a fost la Viena, unde s-a intalnit cu ministrul…

- Comisia Europeana a prezentat luni un plan de actiune pentru gestionarea sosirilor migrantilor ilegali pe ruta Balcanilor Occidentali, care anul acesta au ajuns la niveluri record, in timp ce isi manifesta speranta ca va putea accelera negocierea Pactului european pentru Migratie si Azil pentru a se…