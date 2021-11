Yeni Malatyaspor, echipa antrenata de Marius Sumudica, a remizat, duminica, pe teren propriu, scor 0-0, cu Galatasaray, intr-un meci din etapa a 14-a a campionatului Turciei. La oaspeți, Alexandru Cicaldau a intrat pe teren in minutul 46, iar Olimpiu Morutan a fost rezerva. Cicaldau a avut o ocazie buna de a marca. Cu doar cateva secunde inainte ca arbitrul sa fluiere finalul meciului, Șumudica a protestat, iar arbitrul central i-a aratat cartonașul roșu. Galatasaray ocupa locul 8 in clasament, cu 22 de puncte, in timp ce Yeni Malatyaspor este pe 17, cu 13 puncte. Lider este Trabzonspor, care…