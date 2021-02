Stiri pe aceeasi tema

- Shakira și-a facut o schimbare cum nu se poate mai surprinzatoare, atat pentru fani, cat chiar și pentru ea! Internauții au reacționat imediat cand au vazut ce stil nou a adoptat vedeta, dar și ce...culoare a ales sa o reprezinte!

- Vulpița revine in prim-plan și iși surprinde din nou fanii! Ce schimbare și-a facut recent graviduța? Vedeta de la Acces Direct a uimit pe toata lumea cu recenta sa apariție. Cum arata acum și ce au spus fanii despre decizia moldovencei de la final de an? Vulpița revine! Cum și-a facut apariția vedeta…

- Cum un nou an este pe cale sa inceapa, Antonia se gandește serios la o noua schimbare radicala de look. Artista a postat pe rețelel de socializare cateva imagini cu noua ideea, care au pus fanii pe ganduri.

- Oana Roman a facut o obișnuința din a-și lua fanii prin surprindere. Dupa ce a slabit intr-un mod incredibil, fiica lui Petre Roman i-a lasat pe toți cu gura cascata cu o noua transformare spectaculoasa. Ce schimbare de ultima ora a facut Oana Roman Inca o data vedeta a demonstrat ca nu se teme de […]…

- Pierre Webo (38 de ani), „secundul” din prezent al lui Istanbul BB, a avut un discurs total diferiț fața de rasism in urma cu 7 ani, atunci cand nu a dorit sa-și critice propriii fanii pentru gesturi reprobabile la adresa lui Drogba. In 2013, in timpul unui meci Fenerbahce - Galatasaray 2-1, Didier…

- Nu mai este ispita la „Insula Iubirii”, insa face furori in mediul online. In ultima vreme Maria Ilioiu iși surprinde fanii cu tot felul de schimbari de look. Vedeta incearca sa gaseasca cea mai buna varianta a ei, iar pentru acest lucru cere și parerea internauților.

- Laura Andreșan a facut o schimbare radicala la un an de cand e mamica, astfel ca fanii sunt uimiți. Laura Andreșan a fost protagonista mai multor controverse, insa lumea a uitat, iar iubita lui Grasu XXL s-a cumințit. Acum, vedeta care intre timp a disparut din lumina reflectoarelor, este o mamica și…

- Rihanna și-a luat fanii prin surprindere cu o noua schimbare radicala de look, care a fost pe placul admiratorilor. Internauții s-au intrecut in comentarii care mai de care mai apreciative, fapt ce dovedește ca artista știe cum sa se puna in valoare.