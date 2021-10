Candidata de extrema dreapta la alegerile prezidentiale din Franta, Marine Le Pen, a declarat joi ca daca va fi aleasa anul viitor va pune capat tuturor subventiilor pentru energie regenerabila si va inlatura turbinele eoliene din Franta, relateaza Reuters.

Marine Le Pen, care va fi candidata formatiunii Rassemblement National la scrutinul din aprilie, a ajuns in al doilea tur in alegerile din 2017 si se anticipeaza ca va reusi acest lucru si anul viitor, desi unele sondaje sustin ca prezentatorul de talk-show de extrema dreapta Eric Zemmour ar putea s-o invinga daca va decide sa candideze…