- Patru primari care au fost aleși din partea PNL „se intorc” la PSD, a anunțat liderul PSD Giurgiu, deputatul Marian Mina. Cei patru edili din Giurgiu au fost la PSD anterior intrarii PNL la guvernare, cand au ales sa treaca in barca liberalilor. „Cand au trecut la PNL li s-au promis proiecte pentru…

- Baronul PSD de Giurgiu, Niculae Badalau, este disperat sa revina la șefia organizației PSD Giurgiu, fapt pentru care saptamana aceasta a facut o mișcare care demonstreaza ca este din nou in grațiile conducerii PSD, mai exact a lui Marcel Ciolacu și Vasile Dincu. Ca urmare a trocului politic, Niculae…

- Let’s Do It, Romania! organizeaza Ziua de Curațenie Naționala pe 18 septembrie. Unde se pot inscrie doritorii din județul Alba Let’s Do It, Romania! organizeaza Ziua de Curațenie Naționala pe 18 septembrie. Unde se pot inscrie doritorii din județul Alba Ziua de curațenie naționala 2021, evenimentul…

- "Ceea ce traversam astazi, cu consecinte nu doar in plan politic, ne arata nu doar iresponsabilitatea unui premier, ci si riscul la care Romania este supusa in fiecare zi care trece cu Florin Citu la conducerea guvernului", sustin ei."Ca prefecti si subprefecti, ne-am facut treaba pana in ultimul moment.…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a anunțat marți, 7 septembrie, intr-o conferința de presa, ca rata de vaccinare in randul populației eligibile de peste 12 ani a ajuns in prezent la 31% la nivel național. Cei mai mulți oameni s-au vaccinat in București, unde rata de imunizare…

- Eveniment 2668 de locuri in invatamantul postliceal al MAI pentru formarea agentilor de politie, subofiterilor si maistrilor militari septembrie 2, 2021 09:56 Pentru tinerii care sunt interesati de o cariera militara, incepand de joi, 2 septembrie si pana 3 noiembrie 2021, se organizeaza o noua sesiune…