- Dupa ce a anunțat public, la Star Matinal, ca se pregatește de nunta, Roxana Vașniuc a oferit noi detalii despre marele eveniment. Vedeta a vorbit la „Mamici de pitici, cu lipici” despre viața de cuplu, facand cateva dezvaluiri uluitoare despre partenerul ei. Iata cum l-a descris aceasta pe tatal fetiței…

- Vestea ca Vlad Gherman și Cristina Ciobanașu s-au desparțit dupa noua ani de relație i-a șocat pe toți fanii. Ce a facut actrița cu inelul de logodna primit de la fostul sau partener. Vlad Gherman a inceput sa planga și i-a emoționat pe toți. Prin ce momente dificile trec cei doi actori din serialul…

- Mihai Traistariu este invidiat de fratele lui pentru ca i-a furat meseria de pictor? Artistul a facut marturisiri uluitoare pentru Antena Stars, dupa ce a primit un mesaj cel puțin controversat din partea acestuia.

- Nicolae Guța da startul unui alt scandal de familie. Manelistul marturisește la Antena Stars ca deja a intentat un proces impotriva fostei partenere, cunoscuta Narcisa. In cadrul emisiunii ”Showbiz Report”, artistul a facut dezvaluiri dureroase despre baiatul pe care il are cu bruneta.

- Speak și Ștefania formeaza in momentul de fața unul dintre cele mai frumoase și indragite cupluri din showbiz-ul romanesc. Cei doi sunt impreuna de mai bine de trei ani și s-au logodit in cadrul competiției Asia Express . Cerera in casatorie a fost una de-a dreptul emoționanta și totul s-a intamplat…

- In urma cu un an, soția lui Ștefan Banica Jr a devenit mama pentru prima oara, iar viața i s-a schimbat complet. Invitata vineri in platoul emisiunii ”Star Matinal” de la Antena Stars, Lavinia Pirva a vorbit despre cum e rolul de mamica și daca se gandește pe viitor la un al doilea copil. Lavinia […]…

- Toata lumea il cunoaște pe Zanni, dar puțini sunt cei care știu ce drama ascunde fostul concurent de la Chefi la cuțite! Artistul a crescut fara parinți! Cu ce lipsuri s-a confruntat in perioada copilariei? Dezvaluiri incredibile in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars!

- Constanteanca Emily Burghelea s a maritat Constanteanca Emily Burghelea a facut pasul cel mare La un moment dat, ea il intreaba pe iubitul ei secret daca e gata. Se intampla in masina, in drumul spre biserica.Contanteanca a fost cerut in casatorie de catre iubitul ei, in direct la emisunea Teo Show.…