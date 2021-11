Identitatea lui Satoshi Nakamoto, pseudonimul enigmaticului creator al bitcoin, ar putea fi dezvaluita de un proces din Statele Unite care are drept miza criptomonede in valoare de aproape 66 de miliarde de dolari. Potrivit IFL Science , familia lui David Kleiman, un antreprenor care s-a stins din viața, l-a dat in judecata pe fostul partener de afaceri al barbatului din cauza controlului asupra activelor pe care cei doi le-au deținut in coproprietate. Potrivit The Wall Street Journal, familia susține ca Kleiman și partenerul sau, Craig Wright, au creat bitcoin sub pseudonimul Nakamoto, minand…