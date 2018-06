Stiri pe aceeasi tema

- Datorita textului votat de Camera Lorzilor, Parlamentul poate impiedica guvernul sa paraseasca Uniunea Europeana in absența unui acord cu Bruxelles-ul. Propunerea a fost adoptata cu 335 de voturi contra 244, potrivit Rador, care citeaza Le Point.

- Camera Lorzilor din Marea Britanie a adoptat luni un amendament la proiectul de lege privind Brexit-ul ce da parlamentului puterea de a impiedica guvernul sa paraseasca Uniunea Europeana in absenta unui acord cu Bruxellesul, relateaza AFP. Propunerea a fost adoptata cu 335 de voturi ''pentru''…

- Diplomati si oficiali din Bruxelles anunta progrese lente in negocierile Brexit inregistrate de la ultima intalnire a tuturor liderilor UE ce s-a desfasurat in luna martie. La acea data, May a primit unda verde de la cei 27 de colegi pentru a da startul discutiilor despre viitoarea relatie bilaterala.Britanicii…

- Guvernul condus de Theresa May a inregistrat, miercuri seara, o infrangere stanjenitoare in Camera Lorzilor (camera superioara a parlamentului britanic) care a votat un amendament referitor la posibilitatea Marii Britanii de a ramane in interiorul uniunii vamale dupa iesirea tarii din Uniunea Europeana,…

- Liderii statelor din UE-27, reuniti la Bruxelles, au adoptat vineri dimineata liniile directoare ale negocierilor referitoare la viitoarea relatie dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din blocul comunitar, a anuntat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, informeaza…

- Acordul de tranzitie cu Uniunea Europeana va oferi mai multa certitudine companiilor si cetatenilor, a declarat, luni, un purtator de cuvant al premierului britanic, Theresa May, adaugand ca atat Marea Britanie, cat si UE, sunt optimiste in privinta acordului de Brexit, in ansamblu., potrivit Rador,…

- Ministrul britanic pentru Brexit a precizat pentru Digi24 ca romanii vor fi tratați "cu generozitate" in procesul de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana. "Aveti incredere ca va vom trata bine. Apreciem contributia voastra pentru Marea Britanie. Intentionam sa facem lucrurile bine”."Cred…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, urmeaza sa prezinte miercuri proiectul de document cu liniile directoare ale UE privind relatiile viitoare cu Marea Britanie, a anuntat marti biroul sau, potrivit dpa, preluata de Agerpres. Documentul, care va avea nevoie de aprobarea celor 27 de state…