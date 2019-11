Cristian Sabou, de 28 de ani, originar din Dej, a comparut luni in fata tribunalului din Lewes si s-a declarat vinovat de uciderea femeii. Artista britanica Valerie Graves, in varsta de 55 de ani, a fost ucisa cu bestialitate la cateva zile dupa Craciunul din 2013, fiind lovita in mod repetat cu un ciocan in dormitorul situat la parter al vilei de lux apartinand unor prieteni care i-o lasasera in grija, pe perioada vacantei. Romanul intrase in casa pentru un jaf, crezand ca aceasta era nelocuita.

El le mai facuse mici reparatii in casa proprietarilor in lunile anterioare. In instanta…