- Premierul britanic Rishi Sunak a dezmintit, duminica, vreo intentie a guvernului sau de a trimite instructori militari in Ucraina. Reacția vine dupa o declaratie a ministrului sau al Apararii care a sugerat ca instructori militari britanici ar urma sa pregateasca trupele Kievului direct pe teritoriul…

- Guvernul de la Londra doreste sa trimita instructori militari in Ucraina, in plus fata de antrenarea fortelor armate ucrainene in Marea Britanie sau in alte tari occidentale, asa cum se intampla in prezent, a declarat ministrul britanic al Apararii, Grant Shapps.

- Guvernul britanic l-a numit joi pe fostul ministru al energiei, Grant Shapps, in functia de ministru al apararii, inlocuindu-l pe Ben Wallace, care a declarat ca doreste sa se retraga dupa patru ani in aceasta functie si nici nu va mai candida la urmatoarele alegeri parlamentare, relateaza Reuters.Ben…

- Ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a demisionat oficial, printr-o scrisoare adresata premierului Rishi Sunak, informeaza joi AFP si Reuters, dupa anuntul facut de cancelaria prim-ministrului.

- Doua elicoptere militare din Belarus ar fi patruns, marți, in spațiul aerian al NATO, in timpul unor exerciții militare. Ministerul polonez al Apararii a anunțat ca va crește numarul de trupe la granița de est ca raspuns, relateaza Sky News.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a raspuns pe un ton de gluma despre declaratiile ministrului britanic al apararii Ben Wallace, care spusese ca Ucraina ar trebui sa-si arate mai degraba recunostinta decat supararea pentru ceea ce a primit de la aliatii din Occident, informeaza News.ro, care…

- Volodimir Zelenski a declarat, in timpul unei conferințe de presa, dupa summitul NATO de la Vilnius, ca „nu a ințeles ce a vrut sa spuna ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, atunci cand a afirmat ca Marea Britanie nu este un serviciu de livrare de arme catre Ucraina de tip „Amazon” și ca ar…