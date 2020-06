Marea Britanie: Ducesa de Cambridge a participat la amenajarea unei grădini la un centru de îngrijire paliativă pentru copii Kate, ducesa de Cambridge, a participat saptamana trecuta la amenajarea unei gradini in cadrul unei eveniment caritabil dedicat familiilor copiilor dintr-un centru de ingrijire paliativa, pentru a sprijini aceasta munca ''uimitoare'', devenita si mai dificila din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza duminica Reuters.



Ducesa de Cambridge s-a folosit deseori de atributiile publice conferite de rolul de sotie a printului William, al doilea in linia succesiunii la tronul britanic, pentru a aduce in centrul atentiei publice probleme care afecteaza copiii si familiile.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul chinez de echipamente de telecomunicatii Huawei Technologies va primi in aceasta saptamana autorizatia pentru constructia unui centru de cercetare-dezvoltare in valoare de 400 de milioane de lire sterline (494,24 milioane dolari) in satul britanic Sawston, in apropiere de Cambridge,…

- Utilizarea pe scara larga a mastilor, in asociere cu unele masuri de izolare, ar putea reduce rata de transmitere a COVID-19 pana la niveluri controlabile la nivel national si ar putea preveni alte valuri de boala pandemica, conform unui studiu realizat in Marea Britanie, publicat miercuri si citat…

- Cel putin 20.000 de persoane au murit in caminele de ingrijire din Anglia si Tara Galilor, ca urmare a pandemiei, conform calculelor Reuters bazate pe date oficiale. In cele opt saptamani pana la 1 mai, 37.627 de persoane au murit din cauze diverse in caminele de ingrijire din Anglia si Tara Galilor,…

- Prințesa Charlotte a implinit 5 ani pe data de 2 mai, iar mama sa, Kate Middleton, a postat pe contul de Instagram Kensington Palace noi fotografii cu fiica sa, realizate chiar de ducesa in luna aprilie a acestui an. „Va mulțumim pentru toate mesajele frumoase pentru aniversarea Prințesei Charlotte.…

- Kate, sotia printului William si ducesa de Cambridge, a discutat prin videoconferinta cu mai multi parinti, moase si angajati ai unor maternitati in cadrul unei campanii ce vizeaza cresterea gradului de constientizare a publicului in privinta sanatatii mintale pe durata pandemiei de coronavirus,…

- Prințesa Charlotte a implinit, sambata, 5 ani. Fiica prințului William și a ducesei de Cambridge, Catherina și-a aniversat ziua de naștere facand acte caritabile, noteaza BBC. Astfel, prințesa Charlotte a fost surprinsa ducand de mancare persoanelor afectate de padmenia de coronavirus. Implicata activ,…

- Printul Louis de Cambridge a implinit, joi, varsta de doi ani, iar evenimentul a fost marcat prin mai multe fotografii inedite, realizate ca de obicei de mama sa, ducesa Catherine de Cambridge, publicate pe conturile de pe retelele de socializare online ale familiei.Parintii micutului, printul…