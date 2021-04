Stiri pe aceeasi tema

- Scenariile de funcționare a școlilor reintra in funcțiune dupa vacanța Dupa vacanța de Paște, elevii vor participa la cursuri conform scenariilor pe baza carora au funcționat școlile în acest semestru, în funcție de rata de infectare cu noul coronavirus. Precizare a fost facuta…

- Cristian Tudor Popescu are un indemn sarcastic pentru seful PSD, Marcel Ciolacu, care a anuntat ca va merge cu orice pret la biserica in noaptea de Inviere, fiind gata sa plateasca si amenda. „Alt preacucernic inalt, dl Ciolacu, trambiteaza ca el va razbate la biserica de Paste, chiar cu pretul amenzii.…

- "Cred ca pentru București este nevoie sa se ia restricții suplimentare, sper ca cei din Comitetul pentru Situații de Urgența sa fie ințelepți și sa ințeleaga acest lucru. Sunt necesare restricții acolo unde se formeaza aglomerații și este nevoie, mai ales in weekend, sa fie modificate orele de inchidere…

- Participarea la slujbele de Paște și petrecerea sarbatorilor in cadru familiar sunt posibile: Ce spune Iohannis Participarea la slujbele de Paște și petrecerea sarbatorilor in cadru familiar sunt posibile spune președintele Klaus Iohannis. Acesta a declarat ca iși dorește ca pandemia de Covid sa fie…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri ca iși dorește ca pandemia de Covid-19 sa nu impiedice romanii sa mearga la biserica sau sa se poata intalni cu familia de sarbatorile pascale. „Anul acesta sarbatorile sunt la o distanța mare. Acum in 4 aprilie vor sarbatorii catolicii, reformații, iar…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca evoluția pandemiei de COVID-19 este ingrijoratoare, dar nu are in vedere un lockdown de Paște. Dupa intalnirea cu miniștrii sanatații și educației, Klaus Iohannis a spus ca planuiește sa restricționeze circulația…

- Intr-o conferința de presa susținuta marți, 9 martie, președintele Klaus Iohannis a precizat ca nu se are in vedere un lock-down de Paște și a facut apel la populație sa nu „iroseasca ce s-a caștigat”. „Haideti sa nu irosim ce am castigat pana acum prin campania de vaccinare. Campania merge foarte bine.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca, in ultimii ani, banii Primariei au fost cheltuiti pe targuri si concerte si nu pe proiecte importante de care Bucurestiul are nevoie. El a adaugat ca nu a gasit, cand a devenit primar, un portofoliu de proiecte deja incepute, astfel ca se va…