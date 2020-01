Stiri pe aceeasi tema

- ”Observ ca in aceste zile este o efervescența crescuta a atacurilor la adresa mea, deranjand probabil prea tare lumea ,,baieților deștepți" din zona Ministerului Afacerilor Interne. Sa nu uitam ca MAI are un buget total de aproximativ 4 miliarde de euro și un ministru nou, venit din provincie, fara…

- Intr-o fișa care circula intens pe rețelele de socializare scrie ca dupa ce a terminat liceul, Marcel Vela a fost „agent incasator” și pentru ca era „manat de sentimente patriotice”, a fost recrutat ca informator in 1987 (facsimil mai jos). Potrivit documentului care circula online, Vela și-ar fi…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, face un gest in premiera și cere iertare romanilor, la 30 de ani de la Revoluție. Vela a cerut iertare in numele Ministerului de Interne pentru acțiunile impotriva poporului, in 1989.Citește și: Adriana Saftoiu face PRAF conducerea PNL: Imi este rușine! Ne…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, susține joi, la ora 15:00 la sediul MAI, o conferința de presa despre principalele masuri pe care le-a implementat in prima luna de mandat.

- Luni s-au jucat partidele din etapa a II-a in grupele A si D, la Campionatul Mondial din Japonia. Romania va disputa, marti, a treia partida din grupa C, cu Kazahstan, anunța news.ro.Rezultatele inregistrate luni in grupele A si D sunt: Cuba – Serbia 27-46, Angola – Olanda 28-35, Slovenia…

- Marcel Vela, ministrul de Interne, a anunțat, joi seara, la B1 TV, ca a luat o decizie cu privire la protestul din 10 august, de anul trecut.Citește și: Un europarlamentar roman da o lovitura istorica! A fost ales "Va spun ceva in premiera. suntem dispuși, la cererea procurorilor, sa…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, la Digi24, ca, avand in vedere Raportul privind intervenția in forța a Jandarmeriei la mitingul din 10 august, va cere retrimiterea subsecretarul Mihai Valeriu ca șef de post.„Primele mele decizii este retrimiterea acestui subsecretar de stat,…

- Ministrul i-a reprosat fostului director ca nu stie cate tipuri de avioane sunt in flota Tarom si ca a avut grija sa asculte de interesele propriei familii. "Constat cu tristete ca, in timpul mandatului de director TAROM, doamna Mezei nu a reusit deloc sa iasa public, dar acum vad ca se promoveaza foarte…