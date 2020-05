Stiri pe aceeasi tema

- Nu toti bucurestenii care calatoresc cu metroul fara a purta masca de protectie se vor alege cu dosare penale, ci doar aceia care in mod intentionat fac gesturi de natura a zadarnici combaterea bolilor, precizeaza ministrul de Interne. Marcel Vela a adus aceste precizari dupa ce indemnase oamenii sa…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat intr-un interviu pe YouTube ca o persoana care intra la metrou fara masca și stranuta s-ar putea alege cu dosar penal, comportamentul putand contribui la raspandirea...

- Ziarul Unirea VIDEO| Marcel Vela, declarație controversata: Sunati la 112 daca cineva nu are masca in metrou si stranuta Intr-un interviu pe canalul de YouTube al lui George Buhnici, Marcel Vela, ministrul de Interne, a anunțat, ca o persoana care intra la metrou fara masca și stranuta s-ar putea alege…

- Oamenii sunt rugați sa sune imediat la 112 daca descopera o persoana care stranuta fara sa poarte o masca. Acea persoana risca sa primeasca amenda, a spus Marcel Vela. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a vorbit, luni seara, despre amenzile pe care autoritațile vor sa le aplice dupa 15 mai celor care…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, miercuri seara, ca are in analiza o relaxare a restrictiilor pentru persoanele peste 65 de ani, iar intervalul orar in care acestea pot merge la cumparaturi va fi mutat mai de dimineata.Citește și: Klaus Iohannis, IEȘIRE INEDITA: Din 15 mai, toți…

- Ministrul afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat miercuri seara ca acordul cu BOR a fost modificat, asta dupa ce președintele Klaus Iohannis i-a cerut sa revina asupra regulilor privind masurile din zilele premergatoare Paștelui și din noaptea de Inviere.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a venit cu explicații privind completarea declarațiilor pe proprie raspundere pentru a putea merge la Biserica dupa Paști. Vela spune ca pana vineri se va emite o prevedere care va lamuri situația.Citește și: Italienilor li s-a URAT cu totul de carantina:…

- Ministrul interimar de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca l-a destituit din functie pe seful Politiei municipiului Campulung Muscel, comisarul-sef Gheorghe Ciolan.Seful Politiei din Campulung Muscel, Gheorghe Ciolan, este demis de ministrul Vela chiar in ziua in care Libertatea a publicat povestea tragica…