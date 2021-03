Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat (PSD) este capabil sa revina la guvernare in plina criza sanitara si economica, a declarat, joi, la Botosani, presedintele formatiunii politice, Marcel Ciolacu. El a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca social-democratii dispun de specialisti in domeniul sanitar…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, la Botoșani, intr-o conferința de presa alaturi de prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea, intrebat despre intenția liderului PNL Ludovic Orban de a candida la prezidențiale, ca nici lui nici lui FIrea nu le este frica de Orban. Citește și: Decizie…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, la Botoșani, intrebat daca ar fi in interesul partidului sa revina acum la guvernare, ca social-democrații sunt pregatiți „la orice ora din zi și din noapte” sa iși asume guvernarea. Citește și: Decizie la guvernare: Pensionarii vor primi toți banii…

- Fostul premier social-democrat Viorica Dancila a afirmat, luni seara, ca nu a fost marioneta lui Liviu Dragnea, iar cei care au acuzat-o de acest lcuru sunt ”yes-meni” care participat la partied de vânatoare si sprit cu Liviu Dragnea, transmite News.ro.Viorica Dancila a fost…

- Nu a fost vorba despre buget aici. Cei care au discutat despre buget nu l-au ințeles. Promit ca o sa-mi iau eu timp sa va educ. Ma gandeam sa va inscriu la școala, domnule Ciolacu și pe dvs, Paul Stanescu, la o facultate cu plata, sa va ajut. In același timp va spun ce tot spun de patru ani, de cand…

- Potrivit unui sondaj de opinie efectuat in perioada 8-11 februarie, in randul populației adulte, rezidenta in Romania, in varsta de 18 ani și peste, la cererea Realitatea.net, deși romanii sunt sceptici in ceea ce privește rezistența actualului guvern de coaliție (34% dintre repondenți au declarat ca…

- Marcel Ciolacu a anuntat ca PSD va depune motiune de cenzura impotriva Guvernului Citu.Liderul Partidului Social Democrat a declarat la Antena 3 ca nu este exclusa ipoteza alegerilor anticipate.Cand depunem motiunea de cenzura, Doamne ajuta sa treaca. Daca trece motiunea, vom veni cu programul nostru…

- Scriitorul si criticul literar Alex Stefanescu a primit din partea Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, Ordinul Național „Serviciul Credincios” in grad de Ofițer. Distinctia i-a fost conferita „in semn de inalta apreciere pentru contribuția deosebita avuta, de-a lungul intregii sale activitați,…