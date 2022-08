Intrebat daca PSD il mai sustine pe actualul sef al ANRE, Dumitru Chirita, al carui mandat expira in luna octombrie, Marcel Ciolacu a spus: ”E posibil ca acum, la sfarsitul lunii august, cand avem atat un Consiliu Politic National cat si intalniri cu grupurile parlamentare, sunt ferm convins ca vom veni cu o propunere din partea PSD pentru presedinte la ANRE”. Despre modul in care a gestionat Anre criza energiei, Ciolacu a afirmat ca ”ANRE trebuia sa transmita mai clar”. ”Am inteles ca a transmis catre Guvern, nu are in atributii sa faca legislatia in domeniu, are in atributii sa puna in aplicare.…