- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, ca social-democratii vor castiga alegerile parlamentare si vor merge la Cotroceni cu o propunere de prim-ministru. "Eu cred ca PSD va iesi pe primul loc la aceste alegeri. Nu vad de ce romanii ar mai vota PNL in acest moment. (...) Vom lua o…

- Fostul premier Mihai Tudose a vorbit la Antena 3 despre modul dezastruos in care guvernul PNL gestioneaza lupta cu pandemia. Deputatul PSD spune ca principala preocupare a celor de la putere este organizarea alegerilor parlamentare la 6 decembrie, iar pana atunci Guvernul nu va lua nicio masura radicala,…

- „Inițial intalnirea a avut loc la una din mesele de pe terasa. Mihai Tudose a venit al treilea sau al patrulea și au stat afara o perioada și abia dupa-aia au intrat cu toții inauntru. Deci, in momentul in care au fost in jur de 10 persoane afara s-au mutat inauntru, au stat cel puțin o ora, cat…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, intrebat daca va fi premier si dupa alegerile din decembrie, ca primul ministru il da partidul care castiga alegerile, in replica dupa ce USR-PLUS a anuntat ca intra in alegerile parlamentare cu dorinta de a da premierul in viitorul Guvern. Liderul PSD, Marcel Ciolacu,…

- Alegerile parlamentare nu vor putea fi organizate din cauza numarului tot mai mare de infectari cu COVID-19, care ar putea ajunge la 2.500 - 3.000 de cazuri pe zi, a declarat Marcel Ciolacu, in exclusivitate, la Antena 3. Liderul PSD a adaugat ca PNL va forța totuși organizarea alegerilor și au deja…

- Jandarmeria a transmis ca voturile se afla intr-o zona restrictionata, pazita si nimeni nu a avut acces. Politia va ridica imaginile pentru verificari. Primarul general in functie, Gabriela Firea, care, potrivit datelor provizorii, a pierdut cursa pentru un nou mandat, cere repetarea alegerilor.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dancu si secretarul general al PSD, Paul Stanescu au facut o vizita de lucru in judetul Dambovita. Liderii de la centru au avut o intalnitre cu toti candidatii social-democrati damboviteni la alegerile din 27 septembrie.Liderul…