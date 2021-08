Maraton prin Munții Țibleș pentru construirea unui refugiu, în onoarea unui bărbat vânat de Securitate peste 8 ani Maratonul care vine sa promoveze Munții Țibleș, printre cei mai necunoscuți din aceasta regiune va avea loc in 11 septembrie. In urma acestuia, va fi construit un nou refugiu montan numit „refugiul lui Pașca”. Acesta este dedicat unui barbat care s-a ascuns de comuniști 8 ani in munți. Anul acesta Țibleș Maraton ajunge la ediția cu numarul IV. Evenimentul sportiv va avea loc in data de 11 septembrie și are drept scop principal strangerea de fonduri pentru construirea unui nou refugiu montan in Munții Țibleșului. Este vorba despre „Refugiul lui Pașca”, dedicat lui Gheorghe Pașca, un luptator anticomunist… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

