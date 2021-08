Stiri pe aceeasi tema

- "La fata locului, politistii au constatat ca doua autoturisme care circulau din sensuri opuse au intrat in coliziune. Politistii au identificat conducatorii auto ca fiind doi barbati, de 33 si respectiv 37 de ani, din Cupseni si din Libotin. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a trei femei,…

- Trei femei si o fetita de 6 ani au fost ranite, sambata, in urma unui accident auto produs in localitatea maramureseana Rogoz, acestea fiind internate in Spitalul de Urgenta din municipiul Baia Mare, a informat purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Anca Pop. Potrivit acesteia, accidentul s-a produs…

- Un accident cumplit s-a produs vineri pe drumul national DN 29D, in zona localitatii Trusesti. In urma coliziunii dintre doua autoturisme, o persoana a decedat, iar alte trei au fost ranite. In accident au fost implicate doua autoturisme, unul inmatriculat in Republica Moldova si unul in judetul Bacau,…

- Politistii din Galati au deschis o ancheta in cazul mortii unei adolescente de 17 ani din localitatea galateana Branistea, potrivit news.ro. Tanara a fost internata, duminica, la Spitalul de Urgenta pentru Copii Sfantul Ioan Galati dupa ce ar fi inghitit un pumn de medicamente, incercand sa-si…

- Azi-noapte, in jurul orei 02.00, polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au intervenit la un accident rutier. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus dinspre Recea catre Lapusel, de catre un barbat de 32 de ani din Mireșu Mare, din motive necunoscute, a parasit partea…

- Luni, 28 iunie, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit la un accident rutier produs din directia Recea catre Lapusel. La fața locului polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de catre un barbat de 71 de ani din Recea, din motive necunoscute, a parasit partea carosabila prin partea…

- kiJoi, 10 iunie, la ora 16.20, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați despre producerea unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism și doua autoutilitare. La fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat 51 ani din Orașu Nou, aflat la volanul unei autoutilitare, care tracta…