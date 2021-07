Stiri pe aceeasi tema

- - Politistii Biroului Rutier Baia Mare au dispus retinerea unui tanar sofer pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infractiunii de vatamare corporala din culpa, a informat, luni, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma. Potrivit acesteia, tanarul retinut, in varsta de 20 de ani,…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Maramureș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare, au pus in aplicare azi, 10 iunie, trei mandate de percheziție domiciliara, in municipiul Sighetu Marmației, la persoane banuite de contrabanda cu țigarete. In total,…

- Un politist din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta a fost retinut dupa ce a agresat un barbat de 55 de ani, lovindu-l cu piciorul in cap. Victima a fost transportata la spital si se afla in stare grava.

- Joi, 27 mai, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au organizat si executat o actiune pe linia contrabandei cu țigarete, precum și pe linia prevenirii, descoperirii și sancționarii faptelor ilicite, savarșite in domeniul comerțului cu produe alimentare și nealimentare. In…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat noua perchezitii domiciliare si mai multe verificari in vederea prevenirii, descoperirii si combaterii ilegalitatilor din domeniul exploatarii agregatelor minerale, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie al Judetului…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au pus in executare, in data de 22 mai, un numar de șapte mandate de percheziție domiciliara pe raza județului Maramureș, in cadrul unui dosar penal, avand ca obiect savarșirea infracțiunii de colectarea, deținerea, producerea, transportul,…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au condamnat la trei ani de inchisoare un craiovean de 55 de ani, acuzat ca a incercat sa mituiasca cu 500 de euro un politist de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice(SICE). Pedeapsa cuprinde o alta mai veche, primita intr-un dosar de contrabanda.…

- Polițiștii au descins miercuri la domiciliile unor persoane și la sediile unor cabinete medicale intr-un dosar care vizeaza infractiunile de fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals. Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Olt fac miercuri dimineata 15 perchezitii…