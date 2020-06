Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale organizeaza o noua campanie de recrutare si selectie pentru cetatenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei.

- O echipa de 15 specialiști din Ministerul Apararii Naționale, alcatuita din cinci medici, cinci asistenți medicali și cinci militari specialiști in domeniul CBRN, va pleca luni, 25 mai, in SUA, pentru a oferi sprijin autoritaților statului Alabama, in contextul masurilor de combatere a pandemiei COVID-19,…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca alegerile locale ar putea fi organizate la finalul lunii septembrie, inceputul lui noiembrie, iar votul pentru alagerile parlamentare ar urma sa fie organizat in 6 decembrie. „Dupa evaluarile facute de epidemiologi, cel mai probabil in lunile iulie-august vom avea…

- Unitatea Militara nr. 02003 Constanta din Ministerul Apararii Nationale organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea mai multor functii vacante. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Unitatii Militare nr. 02003 din Constanta, str. Stefanita Voda nr. 17, telefon 0241 646.660, interior 0182…

- In contextul masurilor de combatere a efectelor pandemiei de COVID 19, Ministerul Apararii Nationale a decis reconfigurarea, in urmatoarea perioada, in unele misiuni internationale.Astfel, aproximativ 70 dintre militarii dislocati de Armata Romaniei in Afganistan, in cadrul misiunii NATO ldquo;Resolute…

- Locuitorii din comuna Secusigiu se mobilizeaza pentru a combate actele de hoție pe raza comunei. Primarul Ilie Cheșa a anunțat ca incepand cu data de 3 aprilie, se vor organiza patrule comune ale pompierilor voluntari și organelor de ordine publica. „IN ATENȚIA LOCUITORILOR DIN COMUNA SECUSIGIU ȘI A…