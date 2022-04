Stiri pe aceeasi tema

- The five manuscripts belonging to writers Emil Cioran and Mircea Eliade, recently purchased by the Ministry of Culture, will be shown to the public, for the first time, on Thursday, between 3.00 pm and 5.00 pm, at the National Library of Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cele cinci manuscrise ale scriitorilor Emil Cioran si Mircea Eliade, care au fost achizitionate de catre Ministerul Culturii si care urmeaza sa intre in administrarea Bibliotecii Nationale a Romaniei, vor fi expuse publicului, joi, in intervalul orar 15.00 - 17.00. Fii la curent cu cele mai…

- Ministerul Culturii omagiaza implinirea, vineri, a 111 ani de la nasterea marelui filosof si eseist roman Emil Cioran, "unul dintre cei mai importanti ganditori ai secolului al XX-lea", subliniind ca lucrarile acestuia raman "un reper pentru specialisti si nu numai". Fii la curent cu cele…

- Ministerul Culturii a cumparat și ”securizat” cinci manuscrise de o valoare culturala extraordinara care urmau sa fie scoase la licitație, pe data de 16 martie, de Casa de Licitații ”Historic”. Ministrul Lucian Romașcanu a semnat, vineri, contractul de achiziție a manuscriselor care aparțin filozofilor…

- Cinci manuscrise apartinand lui Emil Cioran si Mircea Eliade au intrat in patrimoniul statului roman prin exercitarea dreptului de preemptiune si negociere si achizitionarea lor de catre Ministerul Culturii, documentele fiind clasate in patrimoniul cultural national, categoria juridica „Tezaur” și scoase…

- Ministerul Culturii și-a exercitat dreptul de preemțiune și negociere pentru cinci bunuri culturale mobile, manuscrise, clasate in patrimoniul cultural național, categoria juridica „Tezaur”, scoase la vanzare prin Casa de Licitații Historic.„Scriitorul și istoricul religiilor Mircea Eliade a lasat in…

- La mai puțin de un an de cand un mal de pamant s-a surpat peste șase muncitori care lucrau in zona Ministerului Culturii și al Bibliotecii Naționale din București, autoritațile sunt gata sa inaugureze promenada din zona respectiva. „Haide, ba, da din cazma mai cu talent!”. Nu e o reclama la coniac,…

- Dupa ce-a plecat la stele și Ileana Vulpescu, marea scriitoare a romanilor – asta, dupa ce in 2012 plecase și soțul, scriitorul Romulus Vulpescu, la o luna dupa fiica lor, decedata prematur – apartamentul in care au locuit 35 de ani e, inca, scos la licitație. Nu exista urmași direcți, și Ileana Vulpescu,…