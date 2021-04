Stiri pe aceeasi tema

- Liderii USR PLUS se vor intruni, miercuri, intr-o ședința de urgența, la ora 12:00, dupa ce premierul Florin Cițu l-a revocat din funcția de ministru al Sanatații pe Vlad Voiculescu. Ședința va avea...

- Liderul PNL Ludovic Orban anunța ca dupa scandalul mutarii pacienților de la Spitalul Foișor e nevoie de o ancheta pentru a stabili cine e de vina. Ieri, liberalii pareau extrem de porniți impotriva ministrului Sanatații, insa astazi, Orban s-a mulțumit sa spuna ca menținerea lui Vlad Voiculescu…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu il someaza pe premierul Florin Cițu sa il elibereze din funcție pe ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Ciolacu spune ca Romania risca sa bata recorduri mondiale la mortalitate, daca actuala conducere de la Sanatate ramane in funcție. Citește și: Rareș Bogdan face…

- Atacul premierului Florin Citu la ministrul Sanatatii are parte de un contraatac dur din partea unor lideri USR-PLUS. Dupa replica dura a liderului deputatilor USR-PLUS, Citu este luat la tinta si de Liviu Iolu, fost purtator de cuvant al Guvernului Ciolos, in prezent coordonator regional al PLUS.…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o sedinta cu ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, la ora 14:00, a anuntat Administratia Prezidentiala. Ședința are loc la trei zile dupa redeschiderea școlilor și, totodata, in contextul in care a fost raportat primul caz de infectare cu COVID al unui elev , dupa…

- Ordinul comun al ministerelor Sanatații și Educației cere organizarea programului scolar avand in vedere ca orele sa inceapa la intervale diferite, astfel incat sa se evite aglomerarile la intrarea si la iesirea in pauze. „Intervalele aferente pauzelor vor fi stabilite in mod esalonat astfel incat sa…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, marți seara, la Digi24, citat de G4media, ca, din 8 februarie, elevii vor sta cate doi in banca acolo unde clasele sunt astfel organizate, pentru ca „distanțarea este importanta, dar nu trebuie sa fie absurda”. Școlile din Romania au clase cu banci pentru…

- Tulpina de Covid-19 din Marea Britanie nu afecteaza copiii mai mult decat adultii. Virusul se transmite, insa, la fel de repede si in cazul celor mici, spune Maria Van Kerkhove, medic in cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Dr. Maria Van Kerkhove explica la ce sa trebuie sa fie atenți…