- Copresedintele Blocului ACUM, premierul Maia Sandu, si-a exprimat speranta ca alegerile locale de duminica vor permite formatiunii aflate la guvernare sa-si continue "efortul de curatare a institutiilor atat la nivel central, cat si local". Sandu a declarat, dupa ce si-a exprimat votul la alegerile…

- Prim-ministra Maia Sandu s-a prezentat la secția de vot singura, fara paza, in aceasta dimineața, pentru a vota in cadrul celui de-al doilea scrutin al alegerilor locale in municipiul Chișinau. Oficiala a declarat ca a votat pentru a continua efortul de curațare a statului de corupție, precum și pentru…

- Alegerile locale care au loc, duminica, in Republica Moldova au un rol important in consolidarea luptei anticoruptie, a declarat sefa guvernului de la Chisinau, Maia Sandu. Premierul moldovean a afirmat ca...

- Alegerile locale care au loc duminica in Republica Moldova au un rol important in consolidarea luptei anticoruptie, a declarat sefa Guvernului de la Chisinau, Maia Sandu. Premierul moldovean a afirmat ca Republica Moldova "are nevoie de oameni onesti in toate functiile publice, inclusiv in administratia…

- Candidatul partiului „Democratia Acasa” la functia de primar al Capitalei, Boris Volosatâi, care este si directorul Liceului „Gheorghe Asachi”, a anuntat ca se retrage din cursa electorala. Acesta a facut anuntul astazi în cadrul unei conferinte de…

- Andrei Nastase, ministru de interne în Guvernul de la Chișinau condus de Maia Sandu, este noul primar al Chișinaului, dupa un an și patru luni de la alegerile locale parțiale pe care le-a câștigat și care au fost invalidate de instanța în perioada guvernarii Partidului Democrat al…

- Ziarul Unirea Augustin Lazar, consilier pentru reforma justiției in Moldova: Fostul procuror general al Romaniei și-a exprimat disponibilitatea de implicare in țara vecina Augustin Lazara fost ales consilier pentru reforma justiției in Republica Moldova, dupa ce și-a exprimat dorința de implicare in…

- Fostul procuror general al Romaniei Augustin Lazar a fost primit, la Chisinau, de premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, care a anuntat ca acesta si-a exprimat de principiu disponibilitatea de a se implica in echipa de consiliere pentru reforma justitiei din tara vecina.