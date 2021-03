Maia Sandu, despre anticipate: Nu iau o decizie finală. O fac cetățenii Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat ca nu ia decizia finala privind alegerile anticipate, ci aceasta o vor face cetațenii, daca se va ajunge pana la aceasta. Aceste și alte declarații au fost facute in cadrul emisiunii „Dreptul la Replica” . „Opinii pot exista diferite. Repet, nimeni nu poate sa știe care vor fi deciziile Curții (n.r. de a declanșa alegeri anticipate). Sunt in discuții cu mulți specialiști și vorbim despre criza politica. Chiar daca majoritatea deputaților nu vor dori anticipate, sunt cetațenii, sondajele arata ca cel puțin 70% din cetațeni… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 25 feb – Sputnik. Fracțiunea socialiștilor are cea mai mare reprezentativitate in actuala componența organul legislativ suprem al țarii. Indiferent daca alegerile anticipate vor avea loc in viitorul apropiat sau se vor desfașura mai tarziu, dupa ce majoritatea parlamentara situaționala…

- Dupa ce Curtea Constituționala a declarat drept neconstituțional decretul șefului statului privind desemnarea repetata a Nataliei Gavrilița in calitate de candidat la funcția de premier, iar președintele Maia Sandu a spus tranșant ca nu va accepta decizia majoritații parlamentare, analiștii politici…

- CHIȘINAU, 5 feb – Sputnik. Liderul grupului parlamentar "PRO MOLDOVA", Andrian Candu, a declarat șa centrul de presa al Agenției Sputnik Moldova ca deocamdata echipa pe care o conduce nu a luat o decizie finala daca susține sau nu un Guvern condus de Natalia Gavrilița. © Photo : Facebook…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca o decizie ferma va fi luata cu privire la redeschiderea scolilor pe data de 2 februarie. El a adaugat ca este urmarita pana atunci situatia epidemiologica din Romania, iar in functie de acest aspect va fi luata o hotarare. „Noi am spus, si presedintele Romaniei…

- Fostul lider al Partidului Liberal din Moldova, Mihai Ghimpu, o acuza pe Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ca ar fi promis anticipate fara sa dețina caile de asigurarea provocarii acestora. „Sa promiți alegatorilor alegeri anticipate imediate, neavind puterea de decizie, dar și mai știind…

- Presedintele fractiunii parlamentare a PAS, Igor Grosu, a declarat ca formatiunea sa opteaza pentru alegeri parlamentare anticipate, la fel ca si presedintele Maia Sandu. Declaratia a fost facuta luni, 28 decembrie, dupa consultarile organizate de sefa statului in contextul in care R. Moldova a ramas…

- Klaus Iohannis va merge, marți, intr-o vizita oficiala la Chișinau, la invitația noului președinte al Republicii Moldova, Maia Sandu. Președintele Romaniei este primul lider de stat primit de președintele Maia Sandu, se arata in comunicatul transmis de Administrația Prezidențiala."Președintele Romaniei,…

- Disputa intre Primaria Oradea și asociația de proprietari care a contestat obligarea asociațiilor sa curețe terenurile din jurul blocurilor s-a tranșat la Curtea de Apel in favoarea celei din urma.