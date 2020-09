Mai puțin de 4.000 de români din diaspora s-au înregistrat pentru a vota la secţiile din afara țării Autoritatea Electorala Permanenta a anunțat astazi ca luni, la 23.59 a expirat perioada in care cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii s-au putut inregistra pentru a vota pentru alegerile parlamentare la o sectie de votare. Conform Autoritiții Electorale Permanente (AEP) un numar de 3.939 de alegatori romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate au fost inregistrati pe portalul www.votstrainatate.ro cu optiunea pentru votul la o sectie de votare la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Totuși, cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii se pot inregistra… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

