Mai mulți pensionari decât angajați în Gorj Sunt in continuare mai mulți pensionari decat angajați in Gorj, potrivit daatelor furnizate de catre Direcția de Statistica Județeana Gorj. Iar ultimele luni arata ca numarul pensionarilor este intr-o continua creștere și se va menține acest trend, avand in vedere faptul ca urmeaza cateva sute și chiar mii de pensionari de la Complexul Energetic Oltenia. Numarul mediu al pensionarilor in trimestrul I 2023 a fost de 80.045 persoane cu 1,6% mai mare fata de trimestrul I 2022 (78.806 persoane). Pensia medie a fost de 2.338 lei (locul 4 in clasamentul judetelor ordonate descrescator, cu 335 lei mai… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”In trimestrul I 2023, numarul mediu de pensionari a fost de 4.983.000 persoane, in scadere cu 9.000 persoane fata de trimestrul IV 2022; numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4.599.000 persoane, in scadere cu 5.000 persoane faṭa de trimestrul precedent; pensia medie lunara…

- Castigul salarial mediu net in luna aprilie s-a ridicat la 4.564 lei, in crestere cu 10 lei (+0,2-) fata de luna martie 2023. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei, inclusiv activitati de servicii informatice (10.720…

- ”In luna aprilie 2023, castigul salarial mediu brut a fost 7.311 lei, cu 21 lei (+0,3%) mai mare decat in luna martie 2023. Castigul salarial mediu net a fost 4.564 lei, in crestere cu 10 lei (+0,2%) fata de luna martie 2023. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat…

- Salariile romanilor sunt printre cele mai mici din Europa, in ciuda exploziei prețurilor din ultima perioada. Potrivit informațiilor statistice, salariile variaza de la 2.706 lei, cele mai mici, pana la 9.923 de lei, funcție de locurile de munca.Au fost calculate și salariile pe care ar trebui sa le…

- Castigul salarial mediu net in luna februarie s-a ridicat la 4.270 lei, in crestere cu 16 lei (plus 0,4-) fata de luna ianuarie 2023, arata datele Institutului National de Statistica (INS). Comparativ cu luna februarie a anului precedent, castigul salarial mediu net a crescut cu 14,8-.Valorile cele…

- Comparativ cu luna februarie a anului precedent, castigul salarial mediu net a crescut cu 14,8%.Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei, inclusiv activitati de servicii informatice (10.234 lei), iar cele mai mici in…

- In Gorj sunt cu 1.500 de pensionari mai mulți decat șomeri. Numarul pensionarilor se menține mai mare decat cel al salariaților in județul Gorj. Potrivit Direcției de Statistica a Județului Gorj, numarul mediu al pensionarilor este 79.703 persoane in creștere fața de anul trecut. Pensia medie este de…

- Care a fost salariul mediu net, in Alba, in ianuarie 2023: Numarul de angajați, in creștere fața de luna precedenta Care a fost salariul mediu net, in Alba, in ianuarie 2023: Numarul de angajați, in creștere fața de luna precedenta Efectivul de salariati inregistrat in judetul Alba la sfarsitul lunii…