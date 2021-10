Stiri pe aceeasi tema

- Variantele ocolitoare ce urmeaza a fi realizate in localitațile Borșa, Vișeu de Sus, Copalnic-Manaștur și Șomcuta Mare vor fi introduse in cadrul proiectului Mara-Nord. Astfel, proiectul in vloare de peste 100 milioane euro va aduce cu sine in jur de 100 de kilometri de drum nou sau reabilitat. ”In…

- Trei primarii din Maramureș au pus la dispoziția Consiliului Județean teren pentru inființarea de parcuri industriale. Este vorba despre primariile Groși, Farcașa și Șomcuta Mare. De asemenea, exista discuții și cu cele din Tauții Magherauș și Baia Sprie. „Inființarea de parcuri industriale in Maramureș…

- Autoritațile județene au anunțat saptamana trecuta ca doresc sa construiasca un aquapark in Maramureș, fara a dezvalui insa locația. Joi, 7 octombrie, dupa intalnirea de lucru cu Marcel Boloș, directorul ADR Nord-Vest, in cadrul careia s-a discutat despre proiectele de dezvoltare a Maramureșului și…

- La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi contractuale , in sistemul bugetar: Ingrijitor curațenie – Colegiul de Arte, Baia Mare, județul Maramureș Secretar (0,5 norma) – Scoala Gimnaziala Craciunesti, judetul Maramures Referent de specialitate – Muzeul Judetean de Etnografie…

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a semnat astazi impreuna cu președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Expres Maramureș – Satu Mare, asociație prin care va fi realizat proiectul Drum expres Baia Mare – Satu…

- Muntele de gunoi de la Satu Nou de Jos va ramane pe ”poziții” inca multe vreme. Mai exact pana cand depozitul de la Farcașa va fi finalizat. Conform președintelui CJ Maramureș, Ionel Bogdan, curațarea locului este o obligație a operatorului de salubrizare, insa asta doar cand SMID va fi funcțional.…

- Recent, consilierii județeni au aprobat utilizarea din excedentul anual al bugetului judetului Maramures, rezultat la incheierea exercițiului bugetar pe anul 2020, a sumei de 372,53 mii lei pentru finantarea secțiunii de dezvoltare. Astfel, suma a fost alocata pentru urmatoarele obiective: Finanțarea…

- Dupa cum deja se știe, la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș exista o expoziție de ceasuri unicat, care atrage nenumarate persoane. Vorbim despre o expoziție de 300 de ceasuri, care a fost deschisa in anul 2003. Muzeograful Lucica Pop spune ca sunt oameni care au fost și de mai multe…