Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate din cele 1.718 de companii cu capital majoritar de stat au obligatii fiscale restante, in suma de 19,8 mld.lei. Cei mai mari datornici sunt Compania Nationala a Huilei, CFR Marfa si Complexul Energetic Hunedoara, potrivit ZF, scrie Mediafax.Mai mult de jumatate din cele 1.718…

- Firma internaționala de avocatura CMS a asistat fondul de investiții cu capital privat și capital de creștere Integral Venture Partners („Integral„) cu privire la incheierea unui acord definitiv pentru achiziția unui pachet majoritar de acțiuni in cadrul companiei O’Fresh Vending Solutions Romania („O’Fresh„).…

- Din totalul de 13,5 mld.lei cea mai mare pondere o detin arieratele acelor operatorii aflati sub incidenta prevederilor Legii nr.85 2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, insumand 11,9 mld.lei, ceea ce reprezinta 88,1 obligatii…

- LISTA companiilor de stat cu cele mai mari datorii la stat. Majoritatea restanțelor nu mai pot fi executate silit ANAF a transmis marți o analiza a ariertelor inregistrate de operatorii economici cu capital majoritar de stat la data de 31.07.2023. Potrivit informațiilor extrase din bazele de date administrate…

- Mai mult de jumatate dintre angajați sunt foarte ingrijorați de scaderea veniturilor și a puterii de cumparare in contextul masurilor fiscale propuse de Guvern Mai mult de jumatate dintre angajați sunt foarte ingrijorați de scaderea veniturilor și a puterii de cumparare in contextul masurilor fiscale…

- Proiectul de ordonanta de urgenta privind eliminarea unor facilitati fiscale si de modificare a unor taxe este in continuare in dezbatere in coalitie, potrivit informatiilor lansate in spatiul public. Masurile vizeaza, intre altele, cresterea unor taxe pentru intreprinderile mici si mijlocii, schimbarea…

- Aproape jumatate dintre investitorii romani (47%) sunt ingrijorati de perspectivele de recesiune ale economiei locale si globale, in urmatoarele trei luni, arata cel mai recent sondaj trimestrial eToro Retail Investors Beat.In ordinea ponderii, cea mai mare ingrijorare a respondentilor din…

- Jumatate dintre companiile din UE cu cel putin 10 angajati au organizat anul trecut sedinte la distanta via Internet, dar companiile din Romania sunt undeva la coada acestui clasament, arata datele publicate luni de Eurostat, potrivit Agerpres.