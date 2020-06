Stiri pe aceeasi tema

- "Asa va arata Pasajul Doamna Ghica! Imagini in premiera! Lucram intens pentru a fi gata in aceasta toamna. Astfel, se va rezolva problema traficului din aceasta zona foarte aglomerata - Colentina/Obor. Pana acum, au fost realizate lucrari de relocare a utilitaților si au fost efectuate lucrari…

- "Tronsonul cuprins intre Soseaua Petricani si Soseaua Barbu Vacarescu este executat in proportie de 98% si urmeaza sa fie deschis circulatiei in maximum doua saptamani. Sistemul de iluminat public a fost pus in functiune, separatoarele de sensuri au fost montate, iar semaforizarea este in teste.…

- Pasajul Doamna Ghica va rezolva problema traficului din aceasta zona a Bucureștiului. Pana acum, au fost realizate lucrari de relocare utilitați si au fost efectuate lucrari de instalații pentru a putea devia traficul. De asemenea, a fost realizat zidul de sprijin adiacent zonei trotuarului și au…

- "Un obiectiv de investitii asteptat de 20 de ani! Lucrarile la ’’Penetratia Prelungirea Ghencea - Domnesti si Supralargirea Bulevardul Ghencea’’continua in ritm susținut. Se lucreaza la primul tronson dinspre strada Brașov spre strada Raul Doamnei, unde au fost deja finalizate demolarile și a fost…

- Cum se incheie situația școlara a elevilor in acest an. Precizarile Ministerului Educației. Ministerul Educației și Cercetarii a explicat cum vor fi incheiate mediile școlare pentru anul 2019-2020, avand in vedere situația generata de pandemia de coronavirus. Nu se vor mai susține lucrarile scrise pentru…

- Guvernul german intentioneaza sa acorde un sprijin in valoare de mai multe miliarde de euro companiei Deutsche Bahn, prin majorarea participatiei sale la fostul operatorul national de transport feroviar, in ideea de a ajuta firma sa faca fata crizei coronavirusului, potrivit unui document guvernamental…

- „Multa sanatate colegului meu Marcel Ciolacu !? Sa aiba puterea de a trece cu bine peste aceasta cumpana. Cred ca stresul si oboseala si-au spus cuvantul. Iata ca acestea pot face ravagii chiar si in viata oamenilor in putere. O stiu din proprie experienta. Doar in astfel de momente realizam cat de…

- Proiectul consultatiilor medicale gratuite online a fost extins la 18 spitale din Capitala, dupa ce programul pilot lansat la Colentina a fost accesat de 749 de pacienti in decurs de doua saptamani, potrivit Agerpres.Primarul general Gabriela Firea anunta, intr-o postare pe Facebook, ca platforma…