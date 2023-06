Stiri pe aceeasi tema

- „Dupa parerea mea, nu riscam acest lucru. Ca unele lucruri se negociaza mai greu intr-o coalitie de trei partide cred ca este destul de usor de intele, dar pe de alta parte, politicienii, si asta este impresia mea, au inteles ca fara aceste reforme nu se poate continua. Sunt plin de speranta ca vor…

- „Romania trebuie sa faca anumite reforme asumate in PNRR (...) Si avem o mare problema, avem o ciuma a pensiilor speciale care este o inechitate si care incet-incet duce catre o criza sociala. Un lucru care trebuie sa il rezolvam punctual. Eu nu o sa accept ca Romania sa piarda vreun euro din PNRR…

- Pastrarea in vigoare a pensiilor ”speciale” risca sa aduca Romania o pierdere de miliarde de euro, pentru ca Uniunea Europeana nu este de acord cu ele. Romania va pierde o parte din banii din PNRR, pentru ca parlamentarii se incapațaneaza sa pastreze aceste sistem de pensii speciale, de care beneficiaza…

- Ministrul Proiectelor Europene, Marcel Bolos a fost intrebat, miercuri, daca Romania risca sa piarda bani din PNRR din cauza unui eventual refuz al partidelor din coaliție de a pune in practica recomandarile europene privind pensiile speciale. Bolos a declarat ca, daca Comisia Europeana va insista si…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a vorbit miercuri, intr-o conferința de presa la Palatul Victoria, despre reforma pensiilor speciale, asumata de Romania in PNRR. Boloș spune ca „se cunoaște nivelul de rigurozitate și exigența pe care o are Comisia Europeana” in privința…

- Adoptarea proiectului privind pensiile speciale, precum și indeplinirea a altor patru jaloane dintr-o reforma mai ampla, ar duce la primirea de catre Romania a sumei de peste 3 miliarde de EURO (3.143.130.162 euro). Doar pentru pensiile speciale este alocata o suma de 4 milioane de EURO. Fii…

- Intarzierile din PNRR legate de pensiile speciale ne vor costa, declara la RFI vicepreședintele PNL Gheorghe Falca. Eurodeputatul da vina pe ministrul Muncii,Marius Budai (PSD) și spune ca exista "bajbaieli" și o frica a unor politicieni de a-și asuma aceasta reforma, sc ...

