Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de magistrati au protestat timp de cateva minute, vineri, alaturi de avocati in fata palatelor de justitie din Cluj-Napoca si Bucuresti in semn de solidaritate cu judecatorii si procurorii din Polonia care reclama imixtiuni in actul de justitie si presiuni din partea Executivului si a Legislativului…

- Judecatorii si procurorii brașoveni au iesit, astazi, in fata Tribunalului, in semn de solidaritate cu magistratii polonezi, care vor protesta la Varsovia in legatura cu „incercarile sistematice ale guvernului si legislativului din Polonia de a limita independenta judecatorilor”. Astfel de proteste…

- ”Venus de la Piatra Neamț trebuie considerata un fals, pana la certificarea de catre specialiști independenți!”, spune Mircea Anghelinu, unul dintre cercetatorii cei mai reputați in arheologia paleolitica.Profesor universitar doctor, decan la Universitatea ”Valahia” din Targoviște și, la 46 de ani,…

- Spectacolul Playground, dramaturgia și regia Raul Coldea va fi prezentat in premiera naționala vineri, 6 decembrie, ora 18:00, la Teatrul Național ”Marin Sorescu”, sala Ion D. Sirbu. Din echipa de creație a spectacolului mai fac parte scenografa Alexandra Budianu și autorul muzicii, Fluidian (Emil Gherasim).…

- Respectand tradiția proiectului „Doneaza sange! Fii erou!”, in perioada 9-13 decembrie 2019 organizam o noua campanie naționala de donare de sange la Cluj-Napoca, prin care incercam sa creștem numarul de donatori de sange actual. In același timp in alte 10 centre universitare din Romania campaniile…

- Detergent capsule, balsam de rufe, sapun lichid și dezinfectant de toaleta – acestea au fost produsele de curațenie cele mai cumparate de romani de Black Friday, potrivit ImportDirect.ro, retailer online de tip hard discount și unul dintre cei mai mari importatori direcți de produse originale de calitate…

- Compania a raportat, de asemenea, si un profit (inainte de plata taxelor) de 34.15 milioane euro fata de 28 milioane anul anterior. Compania a mai raportat si un numar de 5,754 angajati la 30 iunie 2019, comparativ cu 4,819 la aceeasi data anul trecut. O mare parte din echipa globala (peste 2700 angajati)…

- Pentru alegerile parlamentare care au loc in Republica Moldova duminica, 20 octombrie, in Romania sunt deschise 12 sectii de votare, in orasele Bucuresti, Timisoara, Brasov, Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu, Iasi, Suceava, Galati, Bacau, Constanta.