Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare perdea luminoasa din Romania a fost aprinsa vineri seara in Drumul Taberei, la Targul „West Side Christmas Market” . Decoruri feerice, desprinse parca din basm, au impodobit tot parcul.

- „West Side Christmas Market”, parcul de Craciun organizat de UNTOLD in colaborare cu Primaria Sectorului 6, se va deschide vineri, 25 noiembrie, la ora 18:00, in Parcul Drumul Taberei. Cea mai mare perdea de lumini din Romania va fi instalata de compania

