- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene vine cu unele precizari privind mesajele lansate in ultimele zile in spațiul public de catre autoritațile Federației Ruse privind presupusele provocari din partea forțelor armate ucrainene pe segmentul central (transnistrean) al frontierei de stat…

- Ministerul de Externe de la Chișinau infirma declarațiile rușilor, precum ca in Transnistria ar putea avea loc escaladari. Vineri, 24 februarie, diplomația de la Moscova puncta ca in caz de amenințare contra regiunii, acțiunile vor fi considerate atac impotriva Rusiei. „Mesajele lansate in ultimele…

- Rusia a acuzat vineri Ucraina ca maseaza trupe in apropierea Transnistriei si a afirmat ca va ''replica'' oricarei ''provocari'' militare ucrainene in aceasta regiune separatista prorusa a Republicii Moldova, transmit agentiile AFP si Reuters.

- Ministerul rus al Apararii anunța printr-un comunicat de presa ca Ucraina ar pregati sa efectueze o provocare impotriva Transnistriei in viitorul apropiat. Autoritațile de la Chișinau neaga informația și indeamna cetațenii la calm.

- Vladimir Putin a anulat marti un decret care data din 2012 si care stabilea, de fapt, principiile directoare ale politicii externe a Federatiei Ruse, in documentul anulat stipulandu-se inclusiv faptul ca trebuie gasite „cai de solutionare a problemei transnistrene pe baza respectarii suveranitatii,…

- Vladimir Putin a anulat, marti, un decret semnat in 7 mai 2012, care garanta respectarea suveranitatii, integritatii teritoriale si a neutralitatii Republicii Moldova in stabilirea statutului special al Transnistriei. In prima zi a noului mandat de presedinte al Federatiei Ruse, inceput in 2012,…

- Moscova iși dorește reluarea cat mai grabnica a negocierilor in formatul „5+2” și insista pe subiectul acordarii unui „statut special garantat” pentru regiunea transnistreana. „Federația Rusa este garantul reglementarii transnistrene. Acest statut impune o mare responsabilitate, iar partea rusa acționeaza…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirma ca declarațiile liderului Gagauziei, care a afirmat ca „inarmarea Moldovei ar insemna incalzirea conflictului din Transnistria inghețat”, sunt speculații alimentate de Rusia. „Sunt exponenți ai coloanei a cincea, sunt exponenții Kremlinului, care au fost…