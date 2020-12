Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, 22.12.2020, ora 18:46 – O echipa a Sectiei Consulare a Ambasadei Romaniei la Londra se afla in prezent la Folkestone, zona de intrare in Eurotunnel, pentru a acorda asistenta consulara cetatenilor romani afectati de masurile adoptate de Regatul Unit si de unele state europene in contextul eforturilor…

- Referitor la situația romanilor blocați in zona Dover, Ministerul Afacerilor Externe a informat ca reprezentanți din cadrul misiunii diplomatice s-au deplasat in zona in care staționeaza transportatorii romani, oferindu-le alimente și apa."O echipa a Secției Consulare a Ambasadei Romaniei la Londra…

- Cartea de identitate va mai putea fi folosita doar pana la data 30 septembrie 2021 ca document in calatorie in Regatul Unit de catre cetatenii romani care intentioneaza sa vina in aceasta tara pentru a se intalni cu cei dragi, prieteni sau membri de familie sau in scop turistic, aminteste Ambasada…

- Romanii nu vor mai putea intra in Marea Britanie doar pe baza buletinului / cartii de identitate incepand cu 1 octombrie 2021, conform unei informari facute de guvernul de la Londra privind terminarea perioadei de tranzitie inaintea Brexitului, conform G4media. Masura este valabila pentru cetatenii…