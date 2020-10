Stiri pe aceeasi tema

- Romania's Foreign Minister Bogdan Aurescu on Thursday attended virtually the GLOBSEC Global Security Forum organised in Bratislava, Slovakia, addressing the impact of the COVID-19 pandemic on global trends. He was invited to speak in a panel called "EU's Global Leadership in the post-COVID Era" alongside…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a discutat miercuri, la telefon, cu omologul cipriot, Nikos Christodoulides, la solicitarea acestuia, cei doi abordand in detaliu situatia actuala din Mediterana de Est. Seful diplomatiei romane a facut "un apel reinnoit la calm si la detensionarea situatiei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, marti, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, cu care a vorbit, printre altele, despre Initiativa celor Trei Mari si despre cazul lui Aleksei Navalnii, informeaza un comunicat al MAE, transmis AGERPRES. In ceea ce priveste Initiativa…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, duminica, o convorbire telefonica cu omologul sau israelian, Gabi Ashkenazi, in continuarea consultarilor politice din cadrul vizitei pe care seful diplomatiei romane a efectuat-o in Statul Israel la inceputul acestei luni. Potrivit unui comunicat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, vineri, o convorbire telefonica cu omologul polonez Zbigniew Rau, pe teme de interes comun de pe agenda bilaterala, cu accent pe situatia din Belarus, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis, vineri, AGERPRES. Cei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat vineri, la Bors, cu ocazia deschiderii punctului de control si de trecere a frontierei Bors II - Nagykereki, ca a discutat cu omologul ungar, Peter Szijjarto, prezent de asemenea la eveniment, despre restrictiile de calatorie stabilite de guvernul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut miercuri o intrevedere cu prim ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, si consultari politice cu ministrul de Externe israelian, Gabi Ashkenazi, context in care oficialii au agreat initierea pregatirilor organizarii unei noi sesiuni comune…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, luni, la evenimentul dedicat marcarii a 85 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice intre Romania si Statele Unite Mexicane, manifestare organizata de Universitatea din Bucuresti si Ambasada Mexicului in Romania in format videoconferinta.…