Stiri pe aceeasi tema

- Un membru al personalului Ambasadei Romaniei la Washington a fost testat pozitiv la infectia cu noul coronavirus, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Starea de sanatate a persoanei este buna si se afla sub supraveghere medicala. Au fost dispuse masurile care se impun in relatia cu autoritatile…

- Un membru al personalului Ambasadei Romaniei la Washington a fost testat pozitiv la infectia cu noul coronavirus, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE).Potrivit unui comunicat MAE, starea de sanatate a persoanei este buna si se afla sub supraveghere medicala, scrie Agerpres.Au fost dispuse…

- Un membru al personalului Ambasadei Romaniei la Washington a fost testat pozitiv cu COVID-19. Activitatea Ambasadei Romaniei in Statele Unite ale Americii va fi adaptata pentru limitarea expunerii celorlalți...

- Donald Trump continua seria „glumelor” și creeaza confuzie in randul americanilor. Președintele Statelor Unite ale Americii a facut vineri, 22 mai, o declarație bizara vizavi de rezultatul testului sau pentru Covid-19.

- Primul vaccin anti-COVID testat in Statele Unite ale Americii a dat rezultate promițatoare, in cea dintai etapa a studiului. Cu alte cuvinte a produs anticorpi protectori intr-un grup mic de voluntari sanatoși.

- Jurnalistii care l-au asteptat la Washington, inainte de plecarea spre fabrica unde se incepuse productia mastilor, l-au intrebat pe liderul de la Casa Alba daca va purta masca de protectie. Raspunsul a fost pozitiv, dar practica l-a contrazis pe presedintele americanilor, care nu a purtat ulterior…

- Noul coronavirus supravietuieste pe podelele spitalelor in care sint tratati pacienti infectati si pe incaltamintea personalului medical care are grija de acestia, conform unor date publicate luni de Centrele pentru Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite, scrie Agerpres. Raportul, care se bazeaza…

- Mesajul unui pilot american pentrumedicii și asistentele pe care ii transporta la New York a devenitviral. Pilotul Jim Crail a simțit nevoia sa le vorbeascapasagerilor inainte de imbarcarea in avion, catre New York,epicentrul pandemiei de coronavirus in Statele Unite ale Americii.Pilotul a luat microfonul…