- Autoritatile sarbe au publicat vineri seara, cu aplicare de sambata de la ora 00.00, o noua decizie pentru revizuirea conditiilor de intrare si de tranzit in Republica Serbia pentru cetatenii straini provenind din Romania, Bulgaria, Croatia si Macedonia de Nord, informeaza

- Autoritațile de frontiera din Republica Serbia au informat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara ca, in scopul prevenirii extinderii bolilor contagioase in statul vecin, cetatenii straini care vin in Republica Serbia din: Republica Macedonia de Nord, Bulgaria, Romania, Croatia,…

- Masuri restrictive impuse de autoritațile din serbia celor care calatoresc din Romania, Bulgaria, Macedonia și Croația. Cei care doresc sa intre in țara vecina din aceste țari trebuie sa prezinte un test negativ SARS Cov2.

- Din nou, probleme pentru romanii care vor sa ajunga in Sebia. Autoritatile de la Belgrad au decis ca, incepand de sambata, romanii care vor sa treaca in tara vecina trebuie sa prezinte dovada unui test coronavirus negativ. Cetatenii straini care sosesc in Serbia din Romania, Bulgaria, Croatia si Macedonia…

- Provinciile Uglia și Campania din sudul Italiei impun carantina pentru calatorii care se intorc din Spania, Grecia și Malta, din cauza riscului pentru raspandirea coronavirusului. Deja, aceasta masura ii vizeaza pe romani și bulgari. Autoritațile locale din Sicilia pregatesc aceeași masura: instituirea…

- Slovenia a anunțat noi masuri privind condițiile de intrare și tranzit pe teritoriul țarii, intrate in vigoare de vineri. Astfel, cetațenii mai multor state, printre care și Romania, care intra in Slovenia in scopul șederii trebuie sa intre in autoizolare timp de 14 zile.„Ministerul Afacerilor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, joi, autoritatile daneze au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul regatului, care vor intra in vigoare la data de 1 august, ora 00,00, Romania fiind inclusa pe lista tarilor ‘inchise’, alaturi de alte state cum ar fi Bulgaria, Luxemburg,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, la acest moment, nu exista conditii speciale sau alte masuri obligatorii privind regimul de intrare si tranzit pe teritoriul Republicii Bulgaria pentru cetatenii care sosesc din Romania. ‘Autoritatile bulgare au adoptat noi masuri privind conditiile de intrare…