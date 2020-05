Stiri pe aceeasi tema

- Ce spune ministrul Transporturilor despre trenul care ar urma sa duca romani la munca in Austria: “Nu va veni cine va dori in Romania, sa ia pe cine va dori din gara” Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, la Timisoara, ca pana in momentul de fata nu exista inregistrata nicio…

- Ce spune ministrul Transporturilor despre trenul care ar trebui sa duca romani la munca in Austria: “Nu va veni cine va dori in Romania, sa ia pe cine va dori din gara” Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, la Timisoara, ca pana in momentul de fata nu exista inregistrata nicio…

- In contextul pandemiei care a lovit foarte grav Marea Britanie li avand in vedere apelul lansat de autoritațile de la Londra, Ministerul Afacerilor Externe a elaborat un set de precizari pentru romanii ramași la munca in Regatul Unit.Astfel, angajații care au un contract de munca in derulare…

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda lucratorilor, cetateni romani, care se afla la acest moment in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in cazul in care intampina probleme legate de contractele de munca, sa aiba in vedere o serie de demersuri, in contextul demersurilor intreprinse…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, joi, recomandari pentru cetatenii romani care lucreaza in Spania, avand in vedere masurile luate acolo pentru limitarea raspandirii pandemiei de coronavirus, potrivit news.ro.MAE recomanda lucratorilor, cetateni romani, care se afla la acest…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomanda cetatenilor romani care lucreaza in Franta si in Germania ca, in cazul in care intampina probleme legate de contractele de munca, sa contacteze in primul rand angajatorul si autoritatile locale. Astfel, arata un comunicat de presa al MAE transmis marti AGERPRES,…

- Deputatii din comisia pentru munca au decis joi ca parintii sa aiba dreptul la zile libere, pentru a sta acasa cu minorii. Raportul a fost adoptat cu unanimitate. Potrivit proiectului, angajatorii vor fi...

- Mii de musulmani, din grupul minoritar uighur din China, lucreaza în condiții coercitive la fabricile care furnizeaza unele dintre cele mai mari marci din lume, spune un nou raport, scrie BBC.Institutul australian de politici strategice a declarat ca aceasta este urmatoarea faza a autoritaților…