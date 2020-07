Madonna posteaza teorii conspiraționiste despre coronavirus Madonna a publica zilele trecute, pe contul ei de Instagram, un clip controversat pe tema coronavirusului. Celebra artista susține ca vaccinul pentru COVID-19 a fost deja descoperit, insa este ținut ascuns. De ce? Din punctul ei de vedere, pentru ca „bogații sa devina și mai bogați”! — @Madonna posted the viral coronavirus misinformation video tonight. Just really depressing how people with huge platforms spread nonsense like this. pic.twitter.com/DWxNarjjX9 — Oliver Darcy (@oliverdarcy) July 29, 2020 Instagram a ascuns postarea catalogand-o…