Macron, insotit de o numeroasa delegatie de oameni de afaceri, va fi prezent marti la Targul de importuri de la Shanghai, ce va fi inaugurat in aceeasi zi de presedintele chinez Xi Jinping. Franta face parte in acest an dintre invitatii de onoare la eveniment, desfasurat intr-un context de razboi comercial intre China si SUA, caruia Europa nu vrea sa-i cada victima. Potrivit unei surse din anturajul presedintelui Macron, partea franceza mizeaza pe semnarea a in jur de 40 de contacte, in sectoare traditionale ale relatiilor bilaterale (agroalimentar, turism, sanatate etc.).

