Macron respinge o alianță UE-SUA împotriva Chinei: "Pentru mine este contraproductivă" Uniunea Europeana nu ar trebui sa se alieze cu Statele Unite împotriva Chinei chiar daca este mai apropiata de Washington în virtutatea valorilor comune, declara președintele francez Emmanuel Macron citat de Politico.



&"O situație de a ne uni cu toții împotriva Chinei este un scenariu de cea mai mare conflictualitate posibila. Aceasta, pentru mine, este contraproductiva&", a afirmat Macron joi pentru think tank-ul Atlantic Council din Washington.



Potrivit președintelui francez un front comun împotriva Chinei - sugerat de unii lideri europeni dat fiind faptul…

Sursa articol: hotnews.ro

