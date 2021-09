Presedintele francez Emmanuel Macron a 'cerut iertare' luni in numele Frantei musulmanilor care au servit ca auxiliari in armata franceza in timpul razboiului de independenta din Algeria, seful statului anuntand adoptarea in curand a unei legi reparatorii, transmite AFP.



'Combatantilor vreau sa le transmit recunostinta noastra; nu ii vom uita niciodata. Cer iertare, nu vom uita', a declarat Macron cu ocazia unei ceremonii omagiale la Palatul Elysee, unde au fost prezenti fosti combatanti, descendenti ai lor, responsabili de asociatii si personalitati.



Macron…