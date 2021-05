Luxul, asimptomatic la Covid In pofida pandemiei, luxul se descurca(foarte)bine: marci hiper-cunoscute, extrem de dorite, extrem de scumpe, au cunoscut cu siguranța luni dificile in 2020, dar din ultimul trimestru al anului trecut și mai ales din primul trimestru al acestui an au un succes comercial total. Caroline Reyl, manager al fondului elvețian Premium Brands: “In primul trimestru 2021 […] The post Luxul, asimptomatic la Covid first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

