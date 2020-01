Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Romane de Judo, Cozmin Gusa, a declarat pentru AGERPRES ca 2019 a fost un an in care sportivii care au intr-adevar potential pentru a cuceri medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020, au confirmat. "Este un an in care cei care au intr-adevar potential pentru medalie…

- Spania a castigat Cupa Davis pentru a sasea oara, dupa ce a invins Canada cu 2-0, duminica, la Madrid, in finala primei editii in noul format al competitiei de tenis masculin pe echipe, transmite AFP. Primul punct al ibericilor in finala a fost adus de Roberto Bautista Agut, victorios…

- Marc Marquez (Honda) a castigat, duminica, Grand Prix-ul Valenciei la MotoGP, ultima etapa a Campionatului Mondial de motociclism viteza potrivit news.roEste al 12-lea succes din acest sezon pentru Marquez, care a obtinut in acest an al saselea sau titlu mondial. Jorge Lorenzo (Honda),…

- Halterofila romana Loredana Toma a cucerit medalia de bronz la categoria 64 kg, stilul aruncat, sambata, la Grand Prix-ul de la Lima (Peru). Sportiva legitimata la CS Olimpia Bucuresti a obtinut medalia la competitia de calificare olimpica Silver pentru Tokyo 2020 cu 125 kg, dupa ce a…

- Lupte PERFORMANTA… Luptatorii de la C.S “Viitorul” Vaslui s-au intors cu patru medalii de la Campionatul National “Cupa Romaniei – cadeti” de la Pitesti. Razvan Gavrilas (45 kg – lupte libere) si Paula Atanasoai (40 kg – lupte feminine) au cucerit medaliile de aur, Elena Simona Cavalciuc a luat argintul…

- Ziarul Unirea Inotatorii de la LPS Alba Iulia au caștigat “Cupa Aradului” | Din nou, rezultate excelente pentru sportivii din Cetatea Marii Uniri Din nou rezultate excelente obținute de inotatorii de la LPS Alba Iulia, de data aceasta la Cupa Aradului, intrecere ce a avut loc recent. ... Inotatorii…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, detinatoarea trofeului, a castigat, vineri, al treilea sau meci din Grupa Violet a Turneului Campioanelor de la Shenzhen (China), in fata americancei Sofia Kenin, cu 7-5, 7-6 (10). Svitolina (25 ani), numarul opt mondial, s-a impus dupa doua…

- Sportivul roman Razvan Marius Kovacs a fost invins, luni, de japonezul Rikuto Arai in primul tur al cat. 57 kg, la stilul liber, in cadrul Campionatelor Mondiale de lupte Under-23 de la Budapesta.