- Tanarul sportiv american Gable Dan Steveson (21 ani) a produs surpriza si a cucerit medalia de aur la lupte libere, in cadrul categoriei 125 kg, vineri, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce l-a invins in finala pe triplul campion mondial georgian Gheno Petriasvili.Georgianul a condus cu 8-5, dar…

- Romanca Alina Vuc a fost invinsa de bulgaroaica Miglena Gheorghieva Seliska, vineri, la lupte libere, in optimile de finala ale cat. 50 kg, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Vuc (27 ani), care la Rio, in 2016, s-a clasat doar pe locul 18, a pierdut destul de clar confruntarea cu adversara sa, nereusind…

- Sportivul roman Albert Saritov a fost invins de italianul Abraham de Jesus Conyedo Ruano, vineri, la lupte libere, in optimile de finala ale cat. 97 kg, la Jocurile Olimpice de Rio de Janeiro. Luptatorul de origine cecena, care a adus Romaniei o medalie de bronz la Jocurile de la Rio, a fost dominat…

- Americanul David Morris Taylor si-a adjudecat medalia de aur la lupte libere, cat. 86 kg, joi, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce l-a invins in finala pe iranianul Hassan Yazdanicharati. Taylor (30 ani) are in palmares un titlu de campion mondial (2018) si trei de campion panamerican.…

- Rusul Zavur Uguev a cucerit medalia de aur la lupte libere, in cadrul categoriei 57 kg, joi, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce l-a invins in finala pe indianul Kumar Ravi. Uguev (26 ani) este dublu campion mondial la aceasta categorie (2018, 2019), fiind si vicecampion european in 2018. De asemenea,…

- David Popovici, inotatorul in varsta de 16 ani, care a concurat la doua finale ale Jocurilor Olimpice de la Tokyo și a fost la un pas de medialie la proba de 200 de metri liber, spune ca incepe sa conștientizeze valul de simpatie pe care l-a declanșat in Romania și nu numai, dar ca iși dorește sa nu…

- Sportivul roman Alin Alexuc-Ciurariu a fost invins de iranianul Amin Mirzazadeh, luni, in recalificarile categoriei 130 kg la lupte greco-romane, in cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Alexuc, care va ocupa locul 7 in clasamentul final al categoriei, pierduse in optimile de finala in…

- Inotatorul roman David Popovici a ratat calificarea in semifinalele probei de 50 m liber din cadrul Campionatelor Europene de natatie de la Budapesta (Ungaria). In varsta de 16 ani, David Popovici a fost inregistrat cu al 24-lea timp din serii, 22 secunde, 43 sutimi, in timp ce George Alexandru Stoica…