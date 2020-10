Lupte intense în Nagorno-Karabah; impas diplomatic şi militar Lupte intense opuneau marti fortele separatiste armene din Nagorno-Karabah si armata azera, ignorand in continuare armistitiul umanitar, in timp ce Crucea Rosie estimeaza la sute de mii de persoane populatia afectata de conflict, potrivit AFP. La fel cum s-a intamplat de cand au inceput luptele pe 27 septembrie, beligerantii isi arunca reciproc responsabilitatea confruntarilor soldate cu peste 600 de morti, dintre care 73 de civili, conform unor bilanturi partiale. Azerbaidjanul nu comunica numarul deceselor in randul trupelor sale. Pentru a patra zi consecutiv, si in pofida apelurilor insistente… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lupte intense opuneau marti fortele separatiste armene din Nagorno-Karabah si armata azera, ignorand in continuare armistitiul umanitar, in timp ce Crucea Rosie estimeaza la sute de mii de persoane populatia afectata de conflict, potrivit AFP.La fel cum s-a intamplat de cand au inceput luptele…

- Azerbaidjanul si Armenia au ajuns sambata la un acord de incetare a focului in regiunea separatista Nagorno-Karabah, in scopuri umanitare, a anuntat Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, dupa negocieri-maraton la Moscova cu sefii diplomatiilor de la Erevan si Baku.

- Azerbaidjanul si Armenia au ajuns sambata la un acord de incetare a focului cu incepere de la orele pranzului in regiunea separatista Nagorno-Karabah, prada luptelor, a anuntat diplomatia rusa dupa negocieri la Moscova intre sefii diplomatiilor de la Erevan si Baku, scrie AFP preluat de agerpres.Vezi…

- Declaratiile lui Peskov intervin pe fondul speculatiilor ca Moscova ar putea oferi sprijin militar Armeniei, legata printr-un pact militar, in contextul relansarii violentelor din Nagorno-Karabah intre etnicii armeni din enclava azera, sustinuti de Erevan, si armata Azerbaidjanului, sustinut de Turcia.…

- Canada ancheteaza in legatura cu posibile livrari de material militar canadian in Azerbaidjan de catre Turcia, a anuntat vineri premierul canadian, Justin Trudeau, noteaza AFP. Potrivit mai multor media canadiene, Ottawa a eliberat in mai permise firmei canadiene L3Harris Wescam pentru…

- Administratia Vladimir Putin a cerut, marti, Turciei sa nu mai incurajeze conflictul militar in regiunea Nagorno Karabah si sa depuna eforturi pentru un armistitiu intre Armenia si Azerbaidjan, informeaza Mediafax. Pe de alta parte Turcia a declarat ca este gata sa sprijine Azerbaidjanul atat la…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat duminica Azerbaidjanul si fortele separatiste din Nagorno-Karabah sprijinite de Armenia "sa inceteze imediat luptele" in regiunea disputata, scena a celor mai sangeroase confruntari din 2016, noteaza AFP. Antonio Guterres "a lansat un apel ferm…

- Evolutia situatiei intre Armenia si Azerbaidjan este „tulburatoare”, iar Romania face apel catre ambele parti sa reia dialogul politic pentru a gasi solutii prin mijloace pasnice, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. “Evolutia situatiei dintre Armenia si Azerbaidjan, pe linia de…