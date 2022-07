Lupte greco-romane/ CE Under 20: Denis Mihai, o medalie de argint cu valoare de… aur

Stiri pe aceeasi tema

- Continua seria rezultatelor mari in contul luptatorului SCM Bacau, Denis Mihai. Dupa reușitele din primavara (bronz european la U23 și locul 5 la CE de Deniori), vara a adus o noua performanța majora pentru sportivul antrenat de Ion Butucaru. Astfel, marți seara, la Roma, Denis Mihai s-a incununat vice-campion…

- Grație unui parcurs fara greșeala, luptatorul SCM Bacau urma sa se bata aseara pentru aur cu azerul Nihad Guluzade la categoria 55 kg Denis Mihai a confirmat așteptarile care-l dadeau drept protagonistul Campionatului European Under 20 de lupte greco-romane ce se desfașoara in aceasta perioada la Roma,…

- Astazi incep la Roma, in Italia, intrecerile Campionatului European Under 20 la lupte. In lotul național de greco-romane al Romaniei se afla și trei bacauani: Denis Mihai și Vasile Cojoc (SCM Bacau) și Igor Botez (CSM Bacau). Primii doi, antrenați la echipa de club de Ion Butucaru vor concura la 55…

- O noua performanța majora in contul CSM Onești. De data aceasta, la lupte. Gruparea antrenata de Sorin Iordache s-a incununat campioana naționala la lupte feminine, cu prilejul CN Under 20 derulate la Pitești. Succesul a fost unul categoric, in condițiile in care, in clasamentul general al celor 25…

- Cinci medalii, dintre care trei de aur in contul luptatorilor bacauani de la SCM și CSM cu ocazia Cupei Romaniei Under 20 desfașurate recent, la Pitești. Astfel, Denis Mihai și-a adjudecat categoria de greutate 55 kg, Igor Botez s-a impus la 77 kg, in timp ce Vasile Cojoc a urcat pe cea mai inalta treapta…

- Luptele bacauane continua sa-și puna la podea adversarii. Ultimele succese- ambele pe plan internațional- nu reprezinta decat o noua confirmare a plusului de valoare manifestat, de ani buni, de școala de lupte „made in Bacau”. La finalul saptamanii trecute, luptatorii de la Sport Club Municipal și Clubul…

- TG. MURES. Scoala de lupte greco-romane de la CSS Gloria Arad, coordonata de profesorii Ioan Coste, Ovidiu Burghelea și Razvan Codreanu, si-a etalat maestria si la Campionatul Național Individual de lupte greco-romane Under 15, desfașurat la Tg Mureș.

- Parcurs excelent pentru CSM Bacau la Cupa Romaniei Under 17 de lupte greco-romane desfașurata zilele trecute la Targu-Mureș. In clasamentul pe cluburi, „CSMeii” au obținut locul 1 din 29, cu un total de 143 de puncte, fiind urmați pe podium de LPS Botoșani (100 puncte) și Dinamo București (82p.). Luptatorii…